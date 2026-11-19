Die Motionärinnen und Motionäre hatten ihre Forderung Anfang Oktober vorgestellt. Die Schweiz könne eine sehr wichtige Rolle im globalen Umgang mit KI spielen, hiess es damals. Dafür genüge die Rolle der guten Gastgeberin aber nicht. Es brauche mehr Ressourcen und eine explizite Zielvorgabe, um auf überprüfbare Ergebnisse hinzuarbeiten.