Das Staatssekretariat für Migration (SEM) stellte die historische Untersuchung am Donnerstag in Bern den Medien vor. Der damalige Leiter der Ausländerbehörde des Bundes habe eigenmächtig und nicht pflichtgemäss gehandelt, indem er Kabuga einreisen liess, schreibt nun der Bundesrat in einem Bericht ans Parlament.
Die Schweizer Behörden hätten eine Festnahme und stellvertretende Strafverfolgung geprüft, seien aber zum Schluss gekommen, dass Letztere wegen der dünnen Beweislage gescheitert wäre. Der Entscheid, den Ruander wegzuweisen, sei aufgrund einer im historischen Kontext nachvollziehbaren Güterabwägung gefallen.
Die Sorge vor der öffentlichen Wahrnehmung, dass sich ein mutmasslicher Kriegsverbrecher während eines möglicherweise langen Verfahrens frei im Land aufhalten könne, sei höher gewichtet worden als die internationale Verantwortung der Schweiz bei der Aufklärung des Völkermordes an den Tutsi in Ruanda.
Eine andere Entscheidung als die Wegweisung wäre aber ebenso möglich gewesen. Die Schlussfolgerung des Bundesrates lautet, dass die aussenpolitische Dimension bei Entscheiden von völkerrechtlicher Tragweite künftig stärker einbezogen werden müsse.
(AWP)