Bundesrat Albert Rösti ist bereit zu einem «runden Tisch» mit der Telekombranche in der Auseinandersetzung um die Notstromversorgung. «Ich möchte Ihre Anregungen eines 'Runden Tisches' gerne entgegennehmen», sagte Rösti am Dienstag an einer Veranstaltung in Bern zu den anwesenden Branchenvertretern.