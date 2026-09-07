Region soll eine Abgeltung erhalten

Der Bundesrat kündigte auch an, dass die Region etwas für ihre Leistung erhalten solle, eine Art Abgeltung. Er hoffe, dass sich die Region weiterentwickeln werde. «Sie leisten eine wichtige Aufgabe für die ganze Schweiz. Es ist eine Aufgabe, die wir leisten müssen», sagte Rösti. Die Sicherheit stehe absolut oberster Stelle.