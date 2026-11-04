Die Integrationsleistung soll sie so unterstützen, dass sie nach Möglichkeit den Weg in die Eingliederung statt in die Rente schaffen. Der Bundesrat schätzt, dass dieses Angebot rund 1000 Personen zugute kommen könnte, was rund einem Drittel der Neurenten dieser Alterskategorie entspreche, schreibt er.