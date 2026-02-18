Der Vorschlag zielt darauf ab, eine neue Schweizer Eurodac-Verordnung zu schaffen, wie dem Bericht zu entnehmen war, der am Mittwoch vom Bundesrat verabschiedet wurde. Gemäss dem Bericht muss die Verordnung am 1. Dezember 2026 in Kraft treten.
Eurodac ist eine europäische Datenbank, welche unter anderem Daten von Geflüchteten und Asylbewerbern zentral speichert. Derzeit werden Fingerabdrücke aufbewahrt, künftig sollen auch Daten wie Gesichtsbilder, Alter, Name und Nationalität erfasst werden. Die Vernehmlassung zur Ausweitung des Datensatzes wurde bereits im Jahr 2025 durchgeführt.
Polizeien sollen ab 2027 Eurodac nutzen können
Gemäss dem Vorschlag des Bundesrates sollen etwa die Behörden, die für die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen wie beispielsweise ein Visum zuständig sind, Zugriff auf Eurodac erhalten. Dabei solle das Auslesen von Daten, die für die Bearbeitung des Gesuchs zweckdienlich und erforderlich sind, gestattet sein, hiess es im Bericht.
Weiter soll die Datennutzung von Behörden im Asylbereich, wie des Staatssekretariats für Migration (SEM), oder im Ausländerbereich geregelt werden. Polizeibehörden von Bund und Kantonen sollen voraussichtlich ab 2027 bei Straf- und Ermittlungsverfahren auf Eurodac-Daten zugreifen können.
Die Vernehmlassung dauert bis zum 25. Mai 2026, wie das SEM mitteilte.
mk/
(AWP)