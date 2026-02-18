Polizeien sollen ab 2027 Eurodac nutzen können

Gemäss dem Vorschlag des Bundesrates sollen etwa die Behörden, die für die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen wie beispielsweise ein Visum zuständig sind, Zugriff auf Eurodac erhalten. Dabei solle das Auslesen von Daten, die für die Bearbeitung des Gesuchs zweckdienlich und erforderlich sind, gestattet sein, hiess es im Bericht.