Das Onlineportal swissinfo.ch fokussiert sich künftig auf die drei Amtssprachen des Bundes, Deutsch, Französisch und Italienisch, sowie auf Englisch, Spanisch, Chinesisch, Russisch und Arabisch. Das Auslandangebot der SRG hat gemäss Communiqué zum Ziel, die Verbindung der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zur Heimat zu stärken sowie das Verständnis für die Schweiz und ihre Präsenz im Ausland zu fördern.