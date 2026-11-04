Anpassungen bei 3sat und TV5 Monde

Weitere Anpassungen sind auch bei den internationalen TV-Sendern geplant, an denen die Schweiz beteiligt ist. So werde der Anteil an Schweizer Sendungen bei 3sat von 10 auf 8 Prozent reduziert, schrieb der Bundesrat weiter. 3sat ist ein Programm der deutschen TV-Anstalten ARD und ZDF, des österreichischen Rundfunks ORF und der SRG.