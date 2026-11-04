Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) begründet den Entscheid des Bundesrats mit einem Verweis auf das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen, das vom Parlament nicht geändert wurde. Das Gesetz sieht vor, dass der Bund mit der SRG den Umfang des publizistischen Angebots für das Ausland vereinbart, wie eine Bakom-Sprecherin auf Anfrage sagte.