Bereits Ende August beschloss der Bundesrat punktuelle Massnahmen im Kampf gegen Hitze und Trockenheit. Nun hat er etwa auch beschlossen, dass hitzebedingte Todesfälle und Spitaleintritte besser erfasst werden sollen. Zudem soll ein Konzept zur Überwachung von Kühlanlagen mit Legionellenrisiko erarbeitet werden.