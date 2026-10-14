Die Anpassungen sähen Vereinfachungen bei der Abgabenerhebung sowie bei der Abwicklung und Kontrolle des grenzüberschreitenden Waren- und Personenverkehrs durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) vor, schrieb das Bundesamt am Mittwoch in einer Mitteilung. Das soll durch harmonisierte und digitalisierte Verfahren erreicht werden.