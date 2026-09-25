Das geplante Cybersicherheitsgesetz soll laut Communiqué Anforderungen für Hersteller, Importeure und Händler von Software und Hardware definieren. Zudem will der Bundesrat Grundlagen für die Marktüberwachung und ein Vertriebsverbot für unsichere Produkte schaffen. Für Hosting- und Cloud-Anbieter sind unter anderem Mitwirkungs- und Abwehrpflichten bei Cyberbedrohungen vorgesehen.