Zur Verbesserung der Finanzen schlägt die Landesregierung auch Einsparungen vor. Dem Bundesrat zufolge reichen diese allein aber nicht zur nachhaltigen Sanierung der IV aus. Deshalb plant die Landesregierung auch befristete und unbefristete Zusatzeinnahmen, unter anderem eben die Erhöhung der Versichertenbeiträge um 0,2 Prozentpunkte.