Die Pflicht soll gelten, wenn die Arzneimittel Stoffe enthalten, die wiederholt und verbreitet in Gewässer gelangen. Als Beispiele nennt die Motion Diclofenac und Fipronil. Wasserorganismen in der Schweiz seien zunehmend durch Mikroverunreinigungen aus Arzneimitteln bedroht, schrieb sie zur Begründung des Vorstosses.