Geplant wird diese von der Transitgas AG. Ein Teilabschnitt der bestehenden Transitgasleitung soll auf Wasserstoff umgerüstet werden. Auf einem zweiten Teilabschnitt soll eine zusätzliche neue Wasserstoffleitung gebaut werden. Die Leitung soll die Schweiz mit Wasserstoff versorgen und als Transitroute von Wasserstoff aus Nordafrika nach Deutschland dienen.