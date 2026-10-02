Gemäss seinem Vorstoss sollen einseitige Preiserhöhungen nur zulässig sein, wenn sie auf transparenten Kriterien beruhen und im Vertrag vorab mitgeteilt worden sind. Allgemeine Klauseln, die nicht ausreichend bestimmte oder nicht gerechtfertigte Preiserhöhungen zulassen, sollen als missbräuchlich gelten.