Gemäss der Botschaft sind rund 24 Prozent der Gebäude mit Wohn- oder Geschäftseinheiten in der Schweiz nicht mit einer Leistung von einem Gbit/s angeschlossen, weil sie weder mit Glasfaser noch mit modernen Kabelnetzen erschlossen sind. Bei den Glasfasernetzen bis ins Gebäude lag die Abdeckung im Jahr 2024 bei 50 Prozent - im Vergleich zu 69 Prozent in der EU. Die Schweiz liegt hier also zurück.