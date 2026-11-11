Die Sonderregelung für Personen mit Schutzstatus S entspricht der Regelung für Schutzbedürftige aus der Ukraine in der EU, die einen biometrischen Reisepass besitzen. Sie könnten sich während 90 Tagen ohne Visum im Schengen-Raum aufhalten, teilte der Bundesrat am Mittwoch in seiner Botschaft zu einer Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes mit. Über die nötigen Gesetzesänderungen entscheidet das Parlament.