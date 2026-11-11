Das teilte der Bundesrat am Mittwoch in seiner Botschaft zu einer Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes mit. Über die nötigen Gesetzesänderungen entscheidet das Parlament.
Die eidgenössischen Räte hatten bereits im Dezember 2021 neue Regelungen für Auslandsreisen von vorläufig aufgenommenen und asylsuchenden Personen sowie für Personen mit vorübergehendem Schutz verabschiedet. Diese dürfen nur noch ausnahmsweise ins Ausland reisen. Diese Änderungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) wurden vom Bundesrat allerdings nie in Kraft gesetzt. Grund dafür war die erstmalige Aktivierung des Schutzstatus S im März 2022 und die gleichzeitig beschlossene Reisefreiheit für Geflüchtete aus der Ukraine.
Die nun vom Bundesrat vorgeschlagene Sonderregelung für Personen mit Schutzstatus S entspricht der Regelung für Schutzbedürftige aus der Ukraine in der EU, die einen biometrischen Reisepass besitzen. Sie können sich während 90 Tagen ohne Visum im Schengen-Raum aufhalten.
Aufenthalte in der Ukraine sind laut Schweizer Recht auf 15 Tage pro Halbjahr begrenzt. Die Sonderregelung gelte bis zur Aufhebung des Schutzstatus S und solle gleichzeitig mit den im Jahr 2021 beschlossenen Regelungen zu den Auslandsreisen in Kraft treten, hiess es weiter.
Kritik wegen Rechtsungleichheit
Der Vorschlag des Bundesrates wurde in die Vernehmlassung von der Mehrheit der politischen Parteien wie auch dem Grossteil der Kantone gutgeheissen. Sie begrüssen die Ausnahmeregelung, welche auf die besondere Situation von Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S zurückzuführen ist.
Die Kantone Bern, Luzern, Schwyz, Tessin und Zug äusserten sich eher ablehnend. Sie kritisieren die Rechtsungleichheit zu asylsuchenden, vorläufig aufgenommenen und künftig schutzbedürftigen Personen im Allgemein, die nicht oder nur in Ausnahmefällen ausreisen dürfen.
Die SVP lehnte den Entwurf als Ganzes ab. Er untergrabe rechtsstaatliche Prinzipien und die Glaubwürdigkeit des Schutzstatus S. Die Partei verlange das automatische Erlöschen des Schutzstatus bei Heimatreisen jeglicher Dauer.
Status S seit März 2022
Den Status S aktivierte der Bundesrat im März 2022, kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Er wolle damals Geflüchteten rasch und unbürokratisch Schutz gewähren und gleichzeitig dafür sorgen, dass die regulären Asylstrukturen nicht überlastet werden.
Laut der Migrationsstatistik des Staatssekretariats für Migration (SEM) lebten Ende 2025 knapp über 71'000 Menschen mit Schutzstatus S in der Schweiz. Von ihnen sind 36 Prozent erwerbstätig. Im Jahr 2025 gewährte die Schweiz über 8000 Personen den Schutzstatus S. Gleichzeitig wurde dieser bei knapp 6000 Schutzsuchenden wieder aufgehoben. Im gesamten EU-Schengen-Raum befinden sich rund 4,9 Millionen Menschen mit Schutzstatus aus der Ukraine.
(AWP)