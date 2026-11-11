Die eidgenössischen Räte hatten bereits im Dezember 2021 neue Regelungen für Auslandsreisen von vorläufig aufgenommenen und asylsuchenden Personen sowie für Personen mit vorübergehendem Schutz verabschiedet. Diese dürfen nur noch ausnahmsweise ins Ausland reisen. Diese Änderungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) wurden vom Bundesrat allerdings nie in Kraft gesetzt. Grund dafür war die erstmalige Aktivierung des Schutzstatus S im März 2022 und die gleichzeitig beschlossene Reisefreiheit für Geflüchtete aus der Ukraine.