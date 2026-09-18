Der Zugang zu Wohneigentum sei in der Schweiz schwieriger geworden, anerkennt der Bundesrat. Die Wohneigentumsquote sank ihm zufolge bis 2024 leicht auf 35,7 Prozent. In der Bundesverfassung steht, dass der Bund den Erwerb von Wohneigentum zu fördern hat. Verlangt hatte den Bericht die ständerätlichen Wirtschaftskommission (WAK-S).