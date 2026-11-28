Er habe sich falsch verhalten und entschuldige sich dafür, teilte Graber auf Anfrage von Tamedia mit. Der Zuger SVP-Nationalrat Thomas Aeschi, der ebenfalls involviert war, habe sich nach einem kurzen Handgemenge zurückgezogen. Doch sei Aeschi bei einer Aussprache zum Vorfall mit der Spitze der Bundespolizei davongelaufen. «Das Gespräch drehte sich im Kreis», begründete er dies gegenüber Tamedia.