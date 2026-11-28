Der Walliser SVP-Nationalrat ging während beinahe vier Minuten mehrmals wild gestikulierend auf Bundespolizisten zu, wie das Medienhaus basierend auf einer bisher unveröffentlichten Videoaufnahme schrieb. Auch mit zur Verstärkung angerückten Polizisten habe er sich angelegt.
Er habe sich falsch verhalten und entschuldige sich dafür, teilte Graber auf Anfrage von Tamedia mit. Der Zuger SVP-Nationalrat Thomas Aeschi, der ebenfalls involviert war, habe sich nach einem kurzen Handgemenge zurückgezogen. Doch sei Aeschi bei einer Aussprache zum Vorfall mit der Spitze der Bundespolizei davongelaufen. «Das Gespräch drehte sich im Kreis», begründete er dies gegenüber Tamedia.
Von Baubewilligug abgewichen?
Der zweite, ebenfalls von Tamedia publik gemachte Vorwurf gegen Graber lautet, dass er beim privaten Hausumbau von der Baubewilligung abgewichen sei. Graber ist Vorsteher des Bauamts von Brig-Glis VS. Kurz vor seiner Bundesratskandidatur habe er eine Änderung der Baubewilligung beantragt. Graber wolle vollständige Transparenz schaffen und habe die Chronologie der Tamedia-Recherche bestätigt, so der Medienbericht.
Demnach erstatteten Nachbarn im Frühling 2026 Anzeige. Als er ein Schreiben des Bauamts erhalten habe, habe er die Arbeiten sofort stoppen lassen, teilte Graber mit. «Ich habe sofort reagiert, offen deklariert und Verantwortung übernommen.» Seit Eingang des Baugesuches sei Graber in diesem Geschäft in Ausstand getreten, teilte Vize-Stadtpräsident Daniel Studer dem Medienhaus mit.
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(AWP)