«Grundpfeiler für unsere kollektive Sicherheit ist und bleibt die Allianz. Nukleare Abschreckung organisieren wir gemeinschaftlich im transatlantischen Bündnis», sagte der stellvertretende Regierungssprecher. Dazu gebe es auch Gespräche. «Aber zu hypothetischen Fragen, was denn mal daraus entstehen könnte, was möglich ist, da würde ich jetzt hier in der Tat auch nicht spekulieren», sagte er.