Erholung nicht gefestigt

Trotz der optimistischeren Prognosen von Bundesregierung und Wirtschaftsforschungsinstituten sieht der Aussenhandelsverband BGA die Erholung in Deutschland bisher nicht gefestigt. Laut einer Verbandsumfrage hat sich die Geschäftslage der Unternehmen verbessert. Die Firmen hätten ihre Beschaffungs- und Vertriebswege diversifiziert und sich an die Krisen angepasst. «Die Unternehmen sehen wieder Licht am Ende des Tunnels, fahren aber weiter mit angezogener Handbremse», sagte BGA-Präsident Dirk Jandura.