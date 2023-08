Die Bundesregierung will angesichts der Konjunkturflaute in Deutschland Impulse für mehr Wirtschaftswachstum geben. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Dienstag bei der Kabinettsklausur in Meseberg bei Berlin, die Bundesregierung wolle eine «Offensive» auf den Weg bringen, um Wachstum anzuregen. «Wir werden auch durch steuerliche Massnahmen dazu beitragen, dass Investitionen jetzt getätigt und nicht aufgeschoben werden.»

29.08.2023 16:34