Im Detail wurden die Kommissionen laut der BA über eine Gesellschaft mit Sitz auf den Bahamas, die ein Bankkonto in Kanada besass, an den Kuwaiti gezahlt. Die für den Beamten bestimmten Gelder flossen dann über ein Zwischenkonto in der Schweiz, bevor sie im Auftrag des Kuwaiti an verschiedene Offshore-Gesellschaften weitergeleitet wurden. Dieses Konstrukt wurde durch Rückvergütungsverträge kaschiert.