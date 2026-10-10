Am Freitag hatte sich die EU im Handelsstreit mit China darauf verständigt, dass das Land seine Exporte von Hybridautos nach Europa drosselt. Kommissionsmitglied Jürgen Matthes vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln kritisierte das. «Ausgleichszölle auf chinesische Importe, die Produktion in Europa bedrohen, wären das bessere und gezieltere Mittel gegen die grossen chinesischen Wettbewerbsverzerrungen», sagte er dem «Spiegel». Sie könnten den chinesischen Herstellern künstliche Preisvorteile nehmen.