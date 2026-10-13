Kein zeitlicher Druck

Nach einer ersten summarischen Prüfung hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass es offene Fragen gebe. Zudem seien die für die Auslösung des Projekts notwendigen Bundesmittel nicht freigegeben. Es sei deshalb nicht erstellt, dass mit der Umsetzung unverzüglich begonnen werden könne.