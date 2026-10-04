SPD fordert Blick auf Verbindendes

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Bundestag, Dirk Wiese, sagte der «Süddeutschen Zeitung» zu Reiches Äusserungen: «Blockadevorwürfe, öffentliche Forderungen oder Ultimaten bringen uns ehrlich gesagt nicht weiter. Sie machen die Suche nach gemeinsamen Lösungen sogar eher langwieriger.» Was die Koalition weiterbringe, sei vielmehr ein Blick auf das, «was uns verbindet und was wir gemeinsam erreichen wollen»./sl/DP/he