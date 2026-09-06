Wer hinter dem Angriff stehe, sei noch unklar. Züllig ist aber sicher, dass der Absender aus dem Ausland kommt. Die Täterschaft dürfte nach Ansicht des Hotelinhabers die selbe wie bei anderen Hotels sein. Es dürfte ein Zusammenhang zu einem Hackerangriff auf einen österreichischen IT-Dienstleister geben. Der Schweizerhof sei mit diesem System über eine Buchungsplattform ebenfalls verknüpft.