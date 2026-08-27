Die Anlagen werden in der Gasverarbeitung sowie in neuen Raffinerie- und Schmierstoffeinheiten eingesetzt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
awp-robot/
(AWP)
Burckhardt hat zwei Aufträge für den Boaventura Energy Complex in Brasilien erhalten. Der Kompressorenhersteller liefert sechs PL2-Kompressorpakete und zugehörige Dienstleistungen für das Grossprojekt von Petrobras.
Die Anlagen werden in der Gasverarbeitung sowie in neuen Raffinerie- und Schmierstoffeinheiten eingesetzt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
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