«Wir bauen eine integrierte Redaktion und bringen so die News- und Traffic-Stärke von Focus Online mit der Tiefe und Recherchekraft der Printredaktionen von Focus und Focus Money zusammen», hiess es von dem Unternehmen. Die verschiedenen Angebote sollen künftig sowohl in der Redaktion als auch in der Produktentwicklung enger verzahnt werden. Ziel sei es, die Marke mit einem konsequenten «Digital First»-Ansatz weiterzuentwickeln.