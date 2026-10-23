Nach der tödlichen Schussattacke bei Paris hält der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Trappes einen islamfeindlichen Hintergrund für möglich. «Was wir heute miterlebt haben, ist objektiv gesehen ein Anschlag mit rassistischem, wahrscheinlich islamophobem Hintergrund», sagte Ali Rabeh vor der Presse. «Die Menschen, die heute ins Visier genommen wurden, das hätten auch meine Mutter, meine Brüder, meine Schwägerinnen sein können», so Rabeh.