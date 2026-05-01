Anplag ist den Angaben zufolge auf Anlagen-, Apparate- und Rohrleitungsbau spezialisiert und realisiert Projekte für Energie-, Fernwärme- sowie Trink- und Abwassersysteme, wie Burkhalter am Freitag mitteilte. Das beschäftigt rund 30 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von etwa 8,5 Millionen Franken. Sämtliche Mitarbeitenden werden übernommen, der Firmenname bleibt bestehen.
Finanziert werden soll die Übernahme durch Barmittel und teilweise Aktien der Burkhalter Holding. Dazu würden rund 38'000 neue Namenaktien aus dem bestehenden Kapitalband unter Ausschluss der Bezugsrechte ausgegeben. Der erste Handelstag der neuen Titel ist für den 24. Juni 2026 vorgesehen.
Die Verkäufer verpflichten sich zudem, zwei Drittel der erhaltenen Aktien während zwei Jahren nicht zu veräussern. Für diese Titel gilt damit eine Lock-up-Vereinbarung, wie es weiter heisst.
jl
(AWP)