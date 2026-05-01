Finanziert werden soll die Übernahme durch Barmittel und teilweise Aktien der Burkhalter Holding. Dazu würden rund 38'000 neue Namenaktien aus dem bestehenden Kapitalband unter Ausschluss der Bezugsrechte ausgegeben. Der erste Handelstag der neuen Titel ist für den 24. Juni 2026 vorgesehen.