Der EU-UK-Gipfel findet am 20. November in Brüssel statt. Bei dem Treffen sollen laut Burnham eine Reihe von bereits geplanten Abkommen vorangebracht werden, darunter etwa Vereinbarungen zum Handel mit Lebensmitteln und Getränken sowie zum Emissionshandel. Auch im Bereich der Migration - für Burnham eines der zentralen Themen des Gipfels - wolle man die Zusammenarbeit vertiefen, so der Premier.