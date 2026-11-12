Studieren und Arbeiten in Grossbritannien wieder einfacher?

Britische Medien hatten bereits in den vergangenen Wochen berichtet, London und Brüssel könnten sich auf Vereinfachungen im Handel mit Lebensmitteln einigen. Notwendig wäre dafür, dass sich die Briten zur Einhaltung europäischer Standards verpflichten - was wiederum ihre Möglichkeiten zu Handelsabkommen mit anderen Staaten wie den USA einschränkt. Auch ein Programm, das jungen Menschen das Studieren und Arbeiten auf der jeweils anderen Seite des Ärmelkanals erleichtern soll, und schon seit langem im Gespräch ist, könnte demnach bald Realität werden.