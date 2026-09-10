«In einer Welt, die mehr Strom benötigt und zugleich mit den Grenzen der bestehenden Infrastruktur zurechtkommen muss, erfordert eine breitere Einführung von Gleichstromsystemen eine engere Zusammenarbeit zwischen Führungskräften aus der Wirtschaft, politischen Entscheidungsträgern und Technologieunternehmen. Zugleich muss die Rolle, die Gleichstrom dabei spielen kann, stärker in den Fokus rücken», so Morten Wierod, Chief Executive Officer bei ABB. «Seit mehr als 25 Jahren helfen die Gleichstromlösungen von ABB unseren Kunden, Umwandlungsverluste zu reduzieren, die Effizienz der Stromübertragung zu steigern und den Strombedarf zu senken. Damit Gleichstrom dort breiter zum Einsatz kommen kann, wo der wirtschaftliche Nutzen am grössten ist, brauchen wir gemeinsame Technologien, harmonisierte Standards und hinreichend qualifizierte Fachkräfte für die Umsetzung im grossen Massstab. Für die Stromversorgung der Zukunft sind Wechselstrom und Gleichstrom gleichermassen von Bedeutung.»