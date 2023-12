Der langwierige Rechtsstreit um ein Kartell von Süsswarenherstellern in Deutschland ist so gut wie beendet. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verkündete am Dienstag ein Urteil, demzufolge die Firma Bahlsen wegen eines kartellrechtswidrigen Informationsaustausches rund 3,56 Millionen Euro zahlen muss. Für Griesson de Beukelaer sind es 2,25 Millionen und für CFP Brands 0,45 Millionen. Ursprünglich waren höhere Geldbussen vorgesehen, vor dem Urteil hatte es aber eine Verständigung der Firmen mit dem Gericht gegeben.

19.12.2023 13:53