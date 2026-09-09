Der Ausblick der BVZ-Gruppe bleibt von Vorsicht geprägt. Für das Gesamtjahr 2026 wird ein Ergebnis erwartet, «das unter den Rekordwerten des Vorjahres, aber auf einem mit den vergangenen Jahren vergleichbar hohen Niveau liegt». Die finanzielle Basis sei aber stark genug, um die geplanten Investitionen tätigen zu können.