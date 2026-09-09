Nahost-Konflikt bremst bei Reisegruppen

Die Krise im Nahen Osten und der damit verbundene Rückgang von Reisenden aus Asien, welche die beliebten Hubs in Dubai, Doha oder Abu Dhabi weniger nutzen konnten, machten sich aber auch bei der BVZ bemerkbar. Die Zahl der Reisenden auf den Gornergrat ging um 3,5 Prozent auf 404'000 zurück.