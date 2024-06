Wohneigentum in der Schweiz wird immer unerschwinglicher. Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) hat nun verschiedene Varianten des gemeinnützigen Wohneigentums als Alternative zum Wohneigentum geprüft. Bisher gibt es in der Schweiz kein Projekt, bei dem gemeinnütziges Wohneigentum in Reinform realisiert wurde.