Für die Schweizer Kunden ändere sich am Angebot grundsätzlich nichts, wie es hiess. SeturionX bleibt ein von der Finanzmarktaufsicht Finma bewilligter Handelsplatz für solche Vermögenswerte. Auch deren Abwicklung erfolgt weiterhin vollständig in der Schweiz. Transaktionen können dabei in Schweizer Franken abgewickelt werden und es besteht Zugang zum Zahlungssystem der Schweizerischen Nationalbank (SNB).