Der Autofrachter «Explorer No. 1», mit dem der chinesische Hersteller gezielt E-Autos nach Europa bringt, hatte 26. Februar erstmals in Bremerhaven angelegt. Die meisten der gut 3000 Autos, die damals entladen wurden, stehen jedoch nach wie vor am Hafen, bestätigte die Sprecherin. Rund 2000 seien noch dort. «Aber es werden weniger.» Die «Explorer No. 1» ist das erste von acht eigenen Schiffen, das BYD für den Autotransport von China nach Europa einsetzen will.