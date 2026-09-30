Unter dem Strich blieb ein Verlust von 4,2 Millionen nach 4,5 Millionen, wie die an der SIX kotierte Gesellschaft am Mittwoch mitteilte. Das Minus sei hauptsächlich auf die Abschreibung von Goodwill in Höhe von 2,6 Millionen Dollar sowie auf höhere Personal- und Verwaltungskosten der erweiterten Plattform zurückzuführen. Dem stehe ein positives Finanzergebnis von 0,2 Millionen gegenüber.