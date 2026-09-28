Die Aktien von Calida sind am Montag gefragt. Der Bekleidungshersteller hatte vor Börsenbeginn eine höhere Ausschüttungsquote und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt: Die angestrebte Ausschüttung steigt auf 40 bis 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses - von bisher 20 bis 30 Prozent. Zudem will Calida ab dem 2. Oktober bis zu 2 Prozent des Aktienkapitals zurückkaufen. Die Analysten bezeichnen dies als aktionärsfreundlich, sehen aber weiterhin die Entwicklung der Kernmarken als entscheidend an.