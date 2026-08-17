Kurz vor dem möglichen Inkrafttreten neuer US-Zölle auf eine breite Palette kanadischer Güter will Kanadas Premierminister Mark Carney mit Donald Trump über eine Lösung verhandeln. Er wolle in den kommenden Stunden mit dem US-Präsidenten sprechen, antwortete er auf eine Frage von Journalisten im kanadischen St. John's, ohne über konkrete Inhalte zu sprechen. «Die Verhandlungen sind sehr intensiv und heikel. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um öffentlich über die Verhandlungen zu sprechen», sagte er.