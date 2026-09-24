Ohne die Vereinigten Staaten passiere in dieser Welt nicht viel, meinte der Bundesrat vor Medienvertretern in New York. An der Rede von US-Präsident Donald Trump sehe man deutlich, welche Rolle die USA spielen wollten und auch könnten, sagte Cassis. «Trotz all ihrer Schwächen, trotz des Stils, den wir vielleicht nicht mögen, und trotz der Wortwahl, die nicht immer angemessen ist», fügte Cassis an.