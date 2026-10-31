Die Kommission begleitet Inspektionen, beobachtet bestimmte militärische Aktivitäten und berichtet unabhängig über die Einhaltung des Abkommens. Cassis sagte, er habe die Schweizer Beobachter während seiner Reise nicht in der entmilitarisierten Zone getroffen, wie er es noch vor einigen Jahren getan hatte. Er erhielt von Generalmajor Ivo Burgener, dem Leiter der Schweizer Mission bei der NNSC, eine «gründliche Analyse» der Lage.