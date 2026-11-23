Wie Cassis' Aussendepartement am Montag mitteilte, zogen die beiden Minister eine Bilanz über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen. Auch über die Kooperationsmechanismen zwischen den beiden Länder wurde gesprochen.
Im Zentrum der Gespräche standen die Wirtschaft- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. Dies, nachdem Bundespräsident Guy Parmelin am 30. Oktober in Peking das erneuerte Freihandelsabkommen zwischen den beiden Ländern unterzeichnete hatte.
Auch die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation wurde thematisiert, insbesondere im Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Unterzeichnung eines Abkommens über die grenzüberschreitende Verwaltung wissenschaftlicher Daten.
Angesprochen wurden laut Communiqué auch die Menschenrechte: Cassis habe darauf hingewiesen, wie wichtig der Schweiz der bilaterale Dialog in diesem Bereich sei. Die beiden Minister sprachen zudem über Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich der Mediation und der Guten Dienste.
Ein weiteres Thema war die Bedeutung von Umweltschutz und erneuerbaren Energien sowie Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz. Auf der Kurznachrichtenplattform X sprach Cassis von einem «konstruktivem Austausch» mit Wang Yi.
Treffen findet einmal pro Jahr statt
Das Treffen der beiden Minister fand anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der 2016 zwischen den beiden Ländern vereinbarten innovativen strategischen Partnerschaft statt. Der strategische Dialog ist das Konsultationsgremium auf höchster Ebene zwischen den Aussenministerien beider Länder.
Er findet grundsätzlich einmal jährlich statt, das letzte Mal am 10. Oktober 2025 in Bellinzona. Die beiden Minister haben vereinbart, den engen Dialog aufrechtzuerhalten und ihren Austausch im Rahmen der strategischen Partnerschaft fortzusetzen. Die nächste Runde des strategischen Dialogs soll nächstes Jahr in der Schweiz stattfinden.
(AWP)