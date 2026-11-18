Die Sondersitzung des Ständigen Rates sei auf Initiative der Schweiz einberufen worden. Cassis werde daran teilnehmen, um den Austausch zwischen den Staaten und die Suche nach einem Konsens für den Vorsitz 2027 voranzutreiben, hiess es weiter. Die Kontinuität des Vorsitzes zu gewährleisten, bedeute, die Handlungsfähigkeit der Organisation zu bewahren.