Nun möchte Cassis noch vor dem kommenden Ministerratstreffen am 3. und 4. Dezember in Lugano den nächsten Vorsitz bekanntgeben können. Anfang November sagte er dazu, dass sich niemand um diesen Posten reisse, da die Position «wenig attraktiv» sei. Er arbeite «Tag und Nacht» daran, den nächsten Vorsitz zu finden.